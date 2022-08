Affaire Milenkovic, la Fiorentina ha fretta: deadline! Inter attenta all’ex − SM

Quello di Nikola Milenkovic è un discorso aperto da tempo ma di enigmatica soluzione. Inter interessata così come altre due squadre ma la Fiorentina adesso lancia un ultimatum

DEADLINE − Nikola Milenkovic continua ad essere un nome di interesse per l’Inter. I nerazzurri devono ancora coprire il buco difensivo apertosi dopo la partenza di Andrea Ranocchia. Il serbo della Fiorentina è il preferito. La Viola però non fa sconti. O 15 milioni di euro oppure non se ne fa niente e il giocatore resterà a Firenze. Inoltre, il club del presidente Rocco Commisso ha lanciato un ultimatum alle pretendenti: discorso da chiudere entro venerdì. In caso non arrivasse alcuna offerta ritenuta valida allora Milenkovic resterebbe alla Fiorentina. Continua ancora Sport Mediaset, sul giocatore oltre alle italiane Inter e Juventus si è mosso anche il Tottenham di Antonio Conte. Fabio Paratici ha infatti già contattato l’agente del ragazzo, Fali Ramadani.