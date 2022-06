Affaire Dybala, Antun in continuo contatto con l’Inter! Da capire la reazione

Tra Dybala e l’Inter si è ai dettagli. Antun è in costante contatto con i dirigenti nerazzurri in attesa di chiudere. Occhio alla reazione della Joya sulla maxi-operazione nerazzurra

REAZIONE − Su Dybala, l’Inter è ai dettagli. Manca poco per la conclusione dell’operazione. Sportitalia, tramite il suo inviato sotto la sede nerazzurra Gianluca Viscogliosi, fa il punto sulla situazione: «Dybala ha un match di beneficienza dove saranno coinvolti tanti campioni ed ex campioni come Ronaldinho e Vinicius. Antun sta parlando tantissimo con l’Inter. I dettagli vanno limandosi, c’è da capire come Dybala possa reagire a questa maxi operazione e all’acquisto di Lukaku. Vediamo se si formerà un duo oppure un trio clamoroso».