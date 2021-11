Adeyemi, retroscena Inter. Incontro a Milano: assalto in estate?

L’Inter avrebbe incontrato gli agenti di Karim Adeyemi, attaccante del Salisburgo, a Milano: il retroscena di calciomercato.

RETROSCENA – Queste le parole di Fabrizio Romano all’interno del suo podcast Here we go su Karim Adeyemi. «Per quanto riguarda invece un retroscena che volevo raccontare a proposito di attaccanti è che uno dei più interessanti in questo momento al mondo insieme a Dusan Vlahovic, a parte i vari Mbappe e Haaland, andiamo su un gradino più basso per ora, come Vlahovic è Karim Adeyemi. Questo ragazzo del Salisburgo che è davvero impressionante. In Champions League sta facendo benissimo. Segna rigori, ma non solo. Perché poi in campo è velocissimo, ma ha capacità anche di segnare. È veramente un giocatore speciale Karim Adeyemi, è un 2002».

INCONTRO – Romano ha spiegato su Adeyemi. «L’Inter ha incontrato i suoi agenti 3 settimane fa a Milano. C’è stato un incontro diretto. I suoi agenti hanno fatto un po’ un tour in Europa. L’ha visto anche il Barcellona, è la squadra che sta spingendo tanto in questi giorni. Il Borussia Dortmund rimane avanti in questa corsa. Ci sono Borussia e Barcellona. Anche l’Inter però ha avuto un incontro per sondare un po’ la situazione se non dovessero chiudere altre squadre in fretta durante questi mesi. Verso l’estate, perché non penso che si muova a gennaio, a quel punto chissà che l’Inter, magari se dovesse esserci qualche cessione o comunque la volontà di prendere qualche altro attaccante. Adeyemi è un giocatore che piace tantissimo all’Inter, c’è stato questo incontro. Ma ad oggi non si può dire che ci sia né una trattativa né in un’Inter in vantaggio».