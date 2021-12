Adeyemi-Inter, Barcellona seria concorrente ma sogno blaugrana è un altro

Il Barcellona sarebbe una seria concorrente nella corsa a Karim Adeyemi, attaccante del Red Bull Salisburgo accostato anche all’Inter.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Sport.es, il Barcellona è determinato a fare ogni sforzo possibile per acquistare un grande attaccante nel corso della sessione di mercato estiva. Il sogno del club blaugrana sarebbe Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, ma riuscire a portarlo in Catalogna non sarebbe facile. Per questo motivo la società catalana non dimenticherebbe Karim Adeyemi.

INTER – L’attaccante del Red Bull Salisburgo è stato accostato a diversi club, tra cui l’Inter (vedi articolo). Così, se la società nerazzurra vorrà portarsi a casa il giocatore, dovrà battere la seria concorrenza rappresentata dai blaugrana.

Fonte: Sport.es