Adeyemi, contatto con l’Inter e 2 top club europei ma giocatore ha altra priorità

Adeyemi nelle ultime settimane è stato accostato all’Inter, ma il suo futuro sembra essere la Germania (vedi dichiarazioni). L’esperto di mercato Romano fa il punto sul giovane attaccante del Red Bull Salisburgo.

DIREZIONE GERMANIA – Karim Adeyemi, salvo clamorose sorprese dell’ultima ora, giocherà in Bundesliga nelle prossime stagioni. Le ultime voci di mercato avevano accostato anche l’Inter all’attaccante classe 2002, ma, secondo quanto riporta Fabrizio Romano attraverso il suo account Twitter, è il Borussia Dortmund la squadra a un passo dalla chiusura dell’affare: “Karim Adeyemi è stato contattato da Barcellona, Inter e Liverpool. La sua priorità è sempre la stessa: Borussia Dortmund per l’estate 2022. L’accordo sui termini personali è alle battute finali da settimane. Il Borussia Dortmund è in trattativa con il Red Bull Salisburgo per la cifra finale. Non è ancora finita”.

Fonte: Twitter – Fabrizio Romano