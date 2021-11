Adeyemi accostato all’Inter, ma l’agente ora va da una big europea

Adeyemi, attaccante tedesco del Red Bull Salisburgo, è uno dei principali talenti del calcio europeo. Si è parlato di lui per l’Inter (vedi articolo), ma sempre Sport 1 ora lancia la notizia di una big europea entrata in corsa.

CONCORRENZA AGGUERRITA – L’agente di Karim Adeyemi, Thomas Solomo, nel giovedì appena concluso ha incontrato il PSG a Parigi. La notizia la dà Florian Plettenberg, giornalista della TV tedesca Sport 1, che nelle scorse settimane aveva parlato della stessa situazione con l’Inter. Anche i parigini sono entrati nella corsa per Adeyemi, attaccante classe 2002 del Red Bull Salisburgo che ha già esordito con la nazionale maggiore della Germania. Sarà lui a scegliere, ma il club austriaco ha posto il veto per gennaio: si muoverà, senza dubbio, a fine stagione. Il PSG vorrebbe Adeyemi come sostituto di Kylian Mbappé, si è parlato anche di Bayern Monaco, Borussia Dortmund, RB Lipsia e viaggi dell’agente a Madrid e Barcellona.

Fonte: Sport 1 – Florian Plettenberg