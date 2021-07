Adesso è ufficiale: De Paul dall’Udinese all’Atletico Madrid. Niente Inter

Rodrigo De Paul, dopo cinque stagioni di Udinese e Serie A, lascia il calcio italiano per approdare in Liga ai campioni di Spagna dell’Atletico Madrid. Come riporta il sito ufficiale del club spagnolo, l’argentino ha firmato per cinque anni. Il giocatore è stato per un certo tempo anche in orbita Inter

UFFICIALE − Rodrigo De Paul dall’Udinese all’Atletico Madrid è fatta. Il centrocampista argentino, da tempo anche in orbita Inter, lascia la Serie A dopo cinque importanti stagioni che lo hanno consacrato come uno dei migliori giocatori del campionato. Per il fresco campione della Copa America con l’Argentina, l’Atletico Madrid ha sborsato 35 milioni di euro. Questo il comunicato del club spagnolo: «Atlético de Madrid e Udinese hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Rodrigo de Paul (Argentina, 24 maggio 1994). L’argentino ha superato le visite mediche e ha firmato un contratto quinquennale».