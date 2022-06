Addio Skriniar, parla l’agente Jasurek: «Andrà al PSG, grande salto per lui»

Skriniar è l’indiziato numero uno per lasciare l’Inter quest’estate. L’agente slovacco Jasurek, rappresentante di Lobotka, ha parlato anche del difensore nerazzurro. Non ha dubbi sul trasferimento al PSG

VOCI IN ITALIA − Branislav Jasurek ha risposto così ai media italiani e al loro rumore sulla partenza di Skriniar: «Considero gli italiani dei grandi professionisti. Non credo stiano esagerando. Gli italiani amano i giocatori slovacchi, non hanno paura di darci una possibilità. Ci sono decine di esempi in Serie A, e solo pochi nella Liga spagnola. Gli italiani hanno calcio a colazione, pranzo e cena. È una fede per loro, gli spagnoli la prendono per divertimento. Gli italiani vivono di speculazione, non si esagera con loro».

VIA DALL’INTER − Jasurek non ha dubbi sul trasferimento di Skriniar: «Il suo passaggio dall’Inter al PSG, secondo me, avverrà. Luis Campos è un dirigente di alto livello. Sappiamo che ha scelto il portiere Adam Jakubech del Lille. Ha salvato il Lille per poi vincere il titolo. Quando vuole qualcosa, la ottiene. Al nostro incontro mi ha chiesto se fosse meglio Róbert Boženík o Dávid Strelec… Se Luis vuole Milan, farà di tutto per prenderlo. La Champions League è il loro unico obiettivo da diversi anni. È difficile da vincere ma questa è una grande notizia per Škriniar e il calcio slovacco. Non voglio speculare, ma Milan farà il passo da un club eccellente a uno molto più importante. È in ottima forma e ha l’età giusta per farlo. All’Interi ha vinto il titolo, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, lì ha lasciato il segno. È ora di andare».

Fonte: futbal.pravda