Addio Onana, DS Ajax Overmars: «Capisco i club, grande opportunità»

Il portiere dell’Ajax André Onana ha un contratto in scadenza nel 2022 e non avrebbe l’intenzione di rinnovare. Sul portiere nigeriano, al momento out per squalifica doping, c’è anche l’Inter. Sulla situazione, si è espresso il Direttore Sportivo dei lancieri Marc Overmars

CASO PARTICOLARE − Così Overmars su Onana: «Naturalmente, nel complesso caso di Onana, è piuttosto difficile determinare la somma corretta. Lo capisco e potrei fare anche il contrario. Per alcuni club è anche un’opportunità poter acquistare questo portiere. Perché se ha un contratto lungo e non sospeso, vale trenta milioni. Se fossi stato io, avrei agito in fretta. Puoi aspettare sei mesi, poi lui può firmare a parametro zero. Ma poi ci sono anche molti club diversi e hai molta più concorrenza. E’ uno dei primi cinque portieri in Europa. Capisco che stanno convincendolo a firmare perché una volta fatto, il suo valore salirà alle stelle dato che è un ottimo portiere di 25 anni. Questa è un po’ la situazione. Ma non può essere che la vicenda va completamente nella direzione negativa per noi».

Fonte: Voetbal International