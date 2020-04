Acuna-Inter, nerazzurri offrono un ex allo Sporting Lisbona? Lo scenario

Marcos Acuna ancora nei radar dell’Inter: il club nerazzurro potrebbe mettere Joao Mario nel piatto dello Sporting Lisbona

SCAMBIO – Secondo quanto riportato da A Bola, in casa Sporting Lisbona potrebbe profilarsi un gran ritorno. Si tratta quello di Joao Mario. Attualmente il centrocampista portoghese si trova in prestito con diritto di riscatto alla Lokomotiv Mosca. Nel caso in cui il club russo non esercitasse l’opzione di acquisto fissata a 18 milioni di euro, potrebbe prendere piede l’ipotesi Leoes. In questo caso però l’Inter chiederebbe in cambio Marcos Acuna, esterno sinistro argentino già accostato negli scorsi mesi alla squadra nerazzurra.