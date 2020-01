Acuna, che lite: rottura con lo Sporting! Promesse svanite: l’Inter preme?

Acuna è stato a lungo accostato all’Inter nella sessione di mercato di gennaio. Il laterale dello Sporting ha diversi problemi con il suo attuale club e spinge per l’addio. Negli ultimi giorni, emergono importanti dettagli che potrebbero facilitare la trattativa, come riporta O Jogo

NON CONVOCATO – Marcos Acuna non ci sarà contro il Vitoria Setubal: nemmeno convocato. L’Inter spinge con forza per Ashley Young, ma occhio al laterale in rottura con lo Sporting. Dopo l’allenamento di mercoledì sarebbe avvenuta una lite con il DS del club Hugo Viana. Il calciatore accusa il club di non aver mantenuto le promesse fatte e di non averlo lasciato partire. Vedremo a questo punto se l’Inter tornerà sul calciatore o punterà dritto su Young.