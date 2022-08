Acerbi, weekend decisivo per l’Inter! Lui ha già preso una decisione – CdS

L’Inter aspetterà questo fine settimana, dopodiché prenderà una decisione per la difesa. Come ribadito dal Corriere dello Sport, Francesco Acerbi resta alla finestra, e una decisione sul futuro lui l’ha già presa.

GIORNI DECISIVI – L’Inter proverà anche domani a smuovere le resistenze di Chelsea e Borussia Dortmund per Trevoh Chalobah e Manuel Akanji. Questo fine settimana sarà decisivo per quello che sarà il nuovo difensore centrale nerazzurro. Senza aperture significative da parte dei due club, l’Inter punterà dritto su Francesco Acerbi. Soprattutto per una questione di tempistiche: trattandosi di trasferimenti internazionali, richiederebbero più tempo per essere completati, e senza una vera base di partenza su cui lavorare, tanto vale rinunciare. Per quanto riguarda il difensore della Lazio, lui già da tempo ha preso una decisione sul futuro, e vuole solo i nerazzurri.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadano