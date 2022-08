Acerbi vuole solo l’Inter, ma alternativa ad altre opzioni: una data importante – CdS

Francesco Acerbi lavora con il suo agente per il trasferimento all’Inter, dove ritroverebbe Simone Inzaghi. Secondo il Corriere dello Sport, però, l’attuale difensore della Lazio rappresenta per l’Inter una sorta di “rete di sicurezza” rispetto altri obiettivi.

ALTERNATIVA – Acerbi come ormai noto da mesi è in uscita dalla Lazio, e ha già rifiutato diverse offerte. La sua volontà è chiara da tempo: continuare a giocare in Serie A e a buon livello. L’Inter, per lui, rappresenterebbe la soluzione ideale, considerando soprattutto la possibilità di tornare ad allenarsi con Simone Inzaghi. La dirigenza, però, al momento valuta altri nomi, e quella che porta ad Acerbi rappresenta ad oggi un’alternativa valida. Soprattutto se Lotito dovesse confermare l’apertura al prestito con semplice diritto di riscatto. Probabile che lo snodo possa essere venerdì prossimo, quando ci sarà Lazio-Inter. Se entro quel giorno non si saranno sbloccate le altre trattative, allora ci potrebbe essere l’accelerata per Acerbi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno