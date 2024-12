Acerbi verso l’addio? L’Inter valuta alternative. Un obiettivo – TS

Francesco Acerbi non sta dando più garanzie a livello fisico, l’Inter valuta le alternative sul mercato. Un obiettivo dietro l’acquisto del nuovo difensore secondo Tuttosport.

PROBLEMI – Francesco Acerbi da più di 50 giorni non vede il rettangolo di gioco, precisamente da Verona-Inter conclusasi con il risultato di 0-6. Il difensore ha avuto un’elongazione al bicipite femorale della coscia destra, pareva poter superare velocemente l’infortunio, eppure salterà anche la Supercoppa Italiana. Di certo queste condizioni non aiutano la dirigenza nella scelta di confermare il calciatore in vista del prossimo anno. L’Inter valuta le alternative e segue la volontà di Simone Inzaghi di avere giocatori dalla Serie A.

Acerbi, il post per l’Inter con i nomi

ALTERNATIVE – L’allenatore non vuole giocatori da formare, ma richiede esplicitamente gente pronta per il campionato italiano. Per questo il primo grandissimo obiettivo della dirigenza è Isak Hien, giovane difensore dell’Atalanta acquistato un anno fa dal Verona per 9 milioni più bonus. Ora vale 30 milioni di euro, l’investimento sarebbe alto e sarebbe il primo importante di Oaktree. La proprietà americana investirà se riterrà valido il motivo e quel ruolo è nevralgico nello scacchiere di Inzaghi. I rapporti con l’Atalanta e le carte Valentin Carboni e Francesco Pio Esposito potrebbero essere decisive per chiudere la trattativa. Oltre a Hien in ballo anche Mario Gila della Lazio e Jaka Bijol dell’Udinese. Per il primo c’è la grana Claudio Lotito.

fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino