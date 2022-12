Acerbi, valutazioni Inter sul riscatto: un vantaggio per trattare con Lotito – TS

Acerbi è, come Bellanova (vedi articolo), arrivato all’Inter in prestito con diritto di riscatto. Acquistarlo a titolo definitivo non è scontato, ma Tuttosport indica una situazione da non sottovalutare per trattare con Lotito.

DA VALUTARE – Francesco Acerbi si è subito messo a disposizione dell’Inter, nonostante un’estate ai margini della Lazio, e in breve tempo è diventato titolare. L’accordo con la Lazio, arrivato nell’ultimo giorno di mercato, prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a quattro milioni di euro. Troppi per le casse del club, visto che si parla di un prossimo trentacinquenne (il 10 febbraio) che guadagna 2.6 milioni (fino al 30 giugno 2025, in caso di nuovo accordo). Per Acerbi l’Inter dovrà andare a parlare con Claudio Lotito, col quale come è noto non è certo facile trattare e soprattutto ottenere sconti. C’è però un vantaggio che i nerazzurri possono sfruttare, che ricorda Tuttosport: visti i problemi con l’ambiente Lazio Acerbi non può certo tornare a Roma, dove è “indesiderato”. Simone Inzaghi ha tutta l’intenzione di confermarlo anche nella prossima stagione, perciò si cercherà di accontentarlo. L’obiettivo dell’Inter è riscattare Acerbi a una cifra inferiore rispetto a quella definita nella scorsa sessione di mercato.

Fonte: Tuttosport – F.M.