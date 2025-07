Acerbi si congederà dall’Inter? Sensazioni, dimostrazioni e scenari

Francesco Acerbi potrebbe lasciare l’Inter nella sessione estiva di mercato. La dirigenza nerazzurra sta infatti seriamente riflettendo sulla possibilità di una separazione nell’immediato.

LA SENSAZIONE – Francesco Acerbi è consapevole di quanto sia concreta l’ipotesi di un addio all’Inter in estate. Ciò perché i nerazzurri, intenzionati a rinnovare il proprio reparto difensivo nel segno di un “nuovo ciclo”, sanno che questo potrebbe essere il momento giusto per chiudere un rapporto nato sotto mille perplessità e proseguito nella consapevolezza generale della sua bontà e opportunità. Le redini della situazione sono appannaggio della società nerazzurra, che può decidere di risolvere il suo contratto con Acerbi versando una cifra simbolica di 500mila euro in estate.

Acerbi e l’Inter, una storia che definire positiva è dire poco!

IL RESOCONTO – Il futuro di Acerbi è denso di incertezze, ma il ragionamento relativo all’esperienza dell’italiano all’Inter merita in ogni caso una riflessione separata. Arrivato tra mille polemiche – dovute al calo mostrato dal difensore negli ultimi anni alla Lazio – il calciatore emiliano ha saputo far ricredere i tifosi grazie al tenore delle proprie prestazioni e alle doti di leadership dimostrate in campo. Probabilmente nessuno avrebbe potuto immaginare una tale costanza, ma anche dei picchi che ne hanno implicato un ruolo fondamentale nel portare ben 2 volte l’Inter in finale di Champions League. Solo un calciatore con una mentalità e una cattiveria agonistica quali quelle del classe 1988 poteva superare il difficile clima iniziale con una tale semplicità e leggerezza d’animo. Con le dure battaglie affrontate nella vita che ne hanno plasmato la personalità attuale.

GLI SCENARI – Se cessione sarà, l’Inter arriverà a quella decisione strategica dopo aver acquisito una certezza. Ossia, la possibilità di ingaggiare un giovanissimo di grandi speranze – come Giovanni Leoni – sul quale fondare il nuovo assetto difensivo della squadra. Cristian Chivu non vedrebbe l’ora di poter lavorare nuovamente con il potenziale difensore titolare della Nazionale azzurra, Acerbi permettendo.