Acerbi scavalca tutti, adesso l’Inter stringe! Decisivo l’ultimo summit − Sky

La candidatura di Acerbi sale progressivamente. L’Inter è pronta a stringere per il centrale della Lazio. Fondamentale l’incontro tra l’agente e Lotito

STRINGE − Dopo aver blindato Milan Skriniar, si parla già di rinnovo (vedi articolo), l’Inter si può tuffare a capo fitto sul prossimo difensore centrale. Ai nerazzurri manca un quarto centrale che possa sostituire Andrea Ranocchia partito in direzione Monza. Come riporta Sky Sport, la pista più semplice ad oggi è quella legata a Francesco Acerbi. Ieri è avvenuto un incontro fra l’agente del giocatore e Claudio Lotito. Il patron biancoceleste ha aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto. Opzione gradita all’Inter. Più difficile la pista Manuel Akanji per cui il Borussia Dortmund chiede 15 milioni di euro.