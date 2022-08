Acerbi prima di Lazio-Inter? Possibile. Anche un sacrificio economico − Sky

Acerbi pronto a vestire l’Inter. I nerazzurri stanno chiudendo con la Lazio per consegnare a Inzaghi il quarto centrale difensivo. Da lui anche un piccolo sacrificio economico

IN CHIUSURA − Francesco Acerbi prima di Lazio-Inter di venerdì è possibile. Il difensore è pronto a lasciare la Capitale e pur di venire all’Inter è pronto ad un piccolo sacrificio economico lasciando al club biancoceleste gli stipendi di luglio e agosto. Simone Inzaghi vuole riaverlo in nerazzurro. Come riporta Manuele Baiocchini di Sky Sport, formula gradita all’Inter con Claudio Lotito che ha aperto al prestito con diritto di riscatto.