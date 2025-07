Acerbi, piomba l’Al Hilal! Inzaghi innesca i primi contatti, E l’Inter? – SM

L’Al Hilal di Simone Inzaghi piomba su Francesco Acerbi. L’ex allenatore dell’Inter vuole continuare al fianco del difensore italiano, forte del grande legame che dura dai tempi della Lazio. Ci sono le basi affinché la dirigenza nerazzurra apra alla trattativa.

NUOVO SCENARIO – Simone Inzaghi lascia l’Inter, ma non tutti i suoi giocatori. Il tecnico piacentino sembra non poter fare a meno, anche in Arabia Saudita, del suo pupillo Francesco Acerbi. Stando a quanto riporta SportMediaset, infatti, l’Al Hilal ha dato inizio ai primi sondaggi esplorativi per il difensore italiano. L’interesse della società araba sembra concreto, ma si attendo ancora un prossimo passo decisivo.

L’Al Hilal mette nel mirino Acerbi: le intenzioni di Inzaghi e dell’Inter

LE POSIZIONI – La chiamata di Inzaghi ad Acerbi non stupisce, considerando che i due hanno trascorso sempre al fianco l’uno dell’altro gli ultimi anni della carriera. Le strade dell’allenatore piacentino e del difensore classe ’88, infatti, si sono incrociate nel 2018 alla Lazio e, con i rispettivi approdi all’Inter, sono rimaste strettamente intrecciate. Un eventuale passaggio del calciatore all’Al Hilal permetterebbe ai due di continuare ancora insieme e il club nerazzurro potrebbe non mettere i bastoni tra le ruote. La società Inter, com’è noto da tempo, prevede uno svecchiamento della rosa e, quindi, la cessione di Acerbi – che di anni ne ha 37 – rientrerebbe pienamente nei piani. Il maxi ingaggio che potrebbe proporli l’Al Hilal fa gola al giocatore e lo stesso fa il contratto in scadenza nel 2026 alla società nerazzurra.