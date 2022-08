Acerbi, Pastorello forza ma senza i risultati sperati. Akanji-Inter complicato – SI

Per Acerbi nel pomeriggio Pastorello ha avuto un incontro con l’Inter (vedi articolo), ma senza arrivare a una fumata bianca. Pedullà, da Sportitalia Mercato, tiene aperte le piste Akanji e Chalobah per l’Inter ma senza troppa convinzione.

ALTERNATIVE BASSE – Alfredo Pedullà non ha ancora certezze né su Francesco Acerbi né sugli altri profili: «La forzatura di Federico Pastorello non ha portato i risultati sperati. Io credo che, legittimamente, l’Inter non voglia prendere una decisione prima di venerdì che c’è la partita. Vero che la Lazio ha aperto e non vede l’ora, però l’Inter deve valutare. C’è una campagna incredibilmente violenta nei confronti di Acerbi dal punto di vista social: non lo vuole nessuno. C’è una richiesta di Simone Inzaghi, vedo più complicato Manuel Akanji perché ha il contratto in scadenza mentre per Trevoh Chalobah dipende da quanto chiederà il Chelsea».