Acerbi possibile opzione in difesa all’Inter? Tare dà la posizione della Lazio

Francesco Acerbi Lazio

Acerbi ha avuto accostamenti all’Inter negli ultimi giorni, dopo che il difensore ha avuto un battibecco a distanza con la Lazio (vedi articolo). Il direttore sportivo dei biancocelesti, Igli Tare, ha però categoricamente smentito ogni possibilità di cessione intercettato da Sportitalia.

NON SI FA – Francesco Acerbi non lascerà la Lazio, né per l’Inter né per qualche altra squadra. Dopo la polemica, sollevata dallo stesso difensore mentre era in ritiro con l’Italia, erano subito usciti accostamenti vari. Problemi già rientrati, come annuncia Igli Tare a Sportitalia: «Il rinnovo ci sarà nei prossimi giorni», la frase che non lascia spazio a interpretazioni diverse. Per Acerbi le ipotesi di addio sono quindi da eslcudere.