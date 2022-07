Acerbi, nuova squadra pronta ad accoglierlo. L’Inter si defila? – AP

L’Inter ha molti obiettivi ancora per questo calciomercato. In primis c’è da completare alcune operazioni in uscita e poi ci sarà da preparare l’assalto a Bremer e altri profili. Tra questi non sembra esserci Francesco Acerbi.

PRIORITA’ – Francesco Acerbi non dovrebbe, stando alle ultime notizie, vestire la maglia dell’Inter dal prossimo anno. Come infatti racconta Alfredo Pedullà sul suo profilo twitter, il Monza di Galliani ha avviati i contatti con la Lazio per portare in biancorosso il difensore della Nazionale. Un Monza dunque che punta grandi profili e vuole fare un grande campionato il prossimo anno con l’Inter che, almeno sul profilo di Acerbi, sembra essersi defilata e non poco.

Fonte: Twitter Alfredo Pedullà