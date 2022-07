Acerbi la nuova idea dell’Inter: difensore di scorta! Novità in uscita − SM

Acerbi è il nome nuovo per la difesa dell’Inter. Possibile affare low cost per coprire il buco difensivo lasciato dalla partenza di Ranocchia. Intanto, ci sono novità per due giocatori in uscita

LE ULTIME − Francesco Acerbi è il difensore di scorta che l’Inter sta prendendo in considerazione. Il difensore è ormai un esubero della Lazio e può diventare presto una pista calda per i nerazzurri. Simone Inzaghi lo conosce bene e come post Andrea Ranocchia potrebbe essere l’ideale, soprattutto in termini economici. Come riporta ancora Sport Mediaset, in casa Inter ci sarebbero due novità in uscita: Andrea Pinamonti e Alexis Sanchez. Per il primo è bagarre Sassuolo-Atalanta; sul secondo, c’è forte il Marsiglia.