Acerbi non scalda la dirigenza dell’Inter, ma occhio! Akanji costo elevato – SM

Mercato in entrata e in uscita chiuso, però numericamente manca ancora un difensore centrale sostituto di Stefan de Vrij. L’Inter pensa a un colpo Low-cost e il primo nome nella lista (a zero) è quello di Acerbi. Si allontana, invece, Akanji.

DIFENSORE LOW-COST – Francesco Acerbi è un nome che non scalda particolarmente la dirigenza dell’Inter ma è un fedelissimo di Simone Inzaghi. Potrebbe liberarsi a zero nei prossimi giorni a differenza di Akanji. Continua il braccio di ferro tra il difensore svizzero e il Borussia Dortmund, non vuole rinnovare il contratto ma ha un costo del cartellino di circa 20 milioni di euro. Opzione percorribile per il prossimo anno a zero.