Acerbi non parte per ultima amichevole Lazio: indizio in chiave Inter

Francesco Acerbi è uno dei nomi accostati con più insistenza all’Inter per rinforzare la difesa in vista del prossimo anno (vedi articolo). Un possibile indizio di mercato arriva anche dalla sua assenza per l’ultima amichevole della Lazio, come riporta il giornalista Alfredo Pedullà.

ASSENTE – Tra i giocatori partiti per Valladolid, dove la Lazio disputerà l’ultima amichevole pre-campionato, spicca l’assenza di Francesco Acerbi. Il difensore biancoceleste (così come Luis Alberto e Akpa Akpro) non sarà infatti nell’organico convocato da Maurizio Sarri per la gara in Spagna. Una possibile ulteriore conferma del suo avvicinamento all’Inter, sempre alla ricerca di un difensore per ovviare alla partenza di Andrea Ranocchia.

Fonte – Alfredopedulla.com