Acerbi, nessuna conferma sulla clausola! Futuro incerto – SM

Oggi si parla di Francesco Acerbi in uscita in casa Inter, ma la realtà pare un’altra. Da Sport Mediaset arrivano notizie piuttosto contrastanti con questa tesi.

PERMANENZA – Francesco Acerbi ha un contratto con l’Inter fino al 2026 e la probabilità che i termini vengano rispettati è molto alta. Cosa vuol dire? Ciò vuol dire che la permanenza del difensore di 37 anni è piuttosto concreta. Secondo Sport Mediaset non ci sono conferme sulla presenza di una clausola da 500.000 euro da esercitare per concludere unilateralmente il contratto. L’Inter quindi dovrà trattare con il giocatore qualora voglia rescindere e finire prima il rapporto.

MERCATO – I 37 anni non sono un biglietto da visita proprio ricercato sul mercato. C’era chi paventava la possibilità che l’Al-Hilal spingesse per prendere il giocatore, ma non è così. Simone Inzaghi e la proprietà araba cercano profili più giovani prima di tutto, quindi Acerbi passa in questo momento in secondo piano. Anche la società nerazzurra non è convinta del calciatore: tanti infortuni nell’ultimo anno creano dubbi, così come la volontà di Cristian Chivu di difendere a zona e non a uomo. Le strade tra Acerbi e l’Inter potrebbero separarsi, è vero, ma adesso non è da escludere assolutamente che possa fare un altro anno a Milano.