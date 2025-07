Acerbi out, Leoni in? L’Inter ha un piano e una consapevolezza

Francesco Acerbi potrebbe lasciare l’Inter nella finestra estiva di mercato. Il grande obiettivo dei nerazzurri è quello di sostituirlo con Giovanni Leoni, futuro top italiano.

LA SITUAZIONE – Francesco Acerbi vede il suo futuro all’Inter in bilico a causa degli interrogativi dei nerazzurri su questo fronte. Nonostante abbia fatto bene anche nell’ultima stagione in maglia meneghina, l’esigenza di rinnovare il reparto difensivo in vista della prossima stagione rende incerto il dossier legato all’ex Lazio. Il principale proposito dell’Inter resta Giovanni Leoni, ma per poter procedere all’affondo i nerazzurri devono necessariamente liberarsi di una pedina ora presente nel proprio scacchiere difensivo. Così da poter immaginare di investire per il potenziale difensore titolare della Nazionale azzurra.

Leoni per Acerbi? L’Inter pratica un ragionamento

IDEA CHIAVE – L’ingaggio di Leoni rappresenterebbe la dimostrazione plastica della bontà del nuovo progetto dell’Inter fondato sulla creazione di asset strategici per il futuro. Sul calciatore vi sono tutte le big italiane, a testimonianza della fiducia riposta in maniera trasversale nelle sue capacità e qualità tecniche e tattiche, così come nei margini di crescita che si accompagnano al suo profilo. Al momento, i negoziati con il Parma sono fermi, stante la difficoltà di racimolare la cifra richiesta dai ducali per lasciarlo partire. Ma una certezza continua a sussistere: la ricostruzione dell’Inter dovrà ripartire da profili come quello di Leoni. Su questo non sono ammesse visioni contrarie.