Acerbi, l’Inter cerca soluzione per riscatto dalla Lazio! De Vrij si allontana – TS

L’Inter vuole riscattare Francesco Acerbi dalla Lazio. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il club cerca una soluzione con i biancocelesti. Intanto de Vrij non ha ancora dato una risposta alla proposta di rinnovo

SOLUZIONE – Francesco Acerbi si è imposto come titolare all’Inter. Le prestazioni del difensore hanno riscritto le gerarchie in difesa della squadra nerazzurra, con l’ex Lazio che ha scavalcato de Vrij. I nerazzurri, secondo Tuttosport, stanno cercando una soluzione per poter riscattare il difensore dai biancocelesti ad una cifra inferiore rispetto a quella pattuita nel corso della scorsa estate (4 milioni, ndr). Intanto De Vrij non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro: il difensore, col contratto in scadenza a giugno, non ha ancora risposto alla proposta di rinnovo avanzata dal club di Viale della Liberazione.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale