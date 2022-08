Acerbi all’Inter, Zhang fermo al no: si muoverà Inzaghi! Smentita Jordi Alba

Ultime ore decisive per il quarto centrale in casa Inter. Acerbi rimane l’iniziato principale nonostante il no momentaneo di Zhang. Pronto a muoversi Inzaghi. Su Jordi Alba arrivano smentite

NESSUNA APERTURA − Oltre alla questione Skriniar e Gosens (vedi articolo), l’esperto di mercato Daniele Miceli si è focalizzato anche Acerbi e Jordi Alba: «Su Francesco Acerbi, Steven Zhang non apre ancora: porta chiusa. Simone Inzaghi stesso nelle prossime ore proverà a convincerlo. Jordi Alba? Secche smentite nonostante dal club nerazzurro nonostante dalla Spagna parlino di accordo tra Inter e Barcellona». Le sue parole in collegamento su Pressing.