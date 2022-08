Acerbi-Inter, Zhang fa saltare tutto? Giungono conferme sulle intenzioni

Acerbi all’Inter sembrava ormai questione di ore ma il presidente nerazzurro, Steven Zhang, ha rimesso in discussione la trattativa (vedi articolo). Fabrizio Biasin rafforza l’indiscrezione lanciata poco fa

CONTRARIO – Francesco Acerbi all’Inter sembrava una trattativa ormai in dirittura d’arrivo con solo un ultimo tassello mancante, ovvero il via libera di Steven Zhang. Via libera che non sembrava in discussione prima delle ultime indiscrezioni lanciate da Fabrizio Biasin che portano in tutt’altra direzione. Il patron nerazzurro infatti non è convinto dell’operazione che a questo punto, data l’imminente chiusura del mercato, rischia seriamente di saltare: “Conferme su Inter–Acerbi: patron Zhang contrario all’operazione”. Queste le ultimissime di Biasin.