Acerbi-Inter, trattativa ormai definita: lunedì possibili visite mediche! – SM

Acerbi e l’Inter sono ormai vicinissimi alla chiusura. Il difensore della Lazio, infatti, potrebbe arrivare a Milano già nelle prossime ore. Di seguito le ultime di Daniele Miceli, intervenuto nel corso della diretta di Sport Mediaset XXL

TRATTATIVA DEFINITA – Francesco Acerbi è l’unica pista fattibile per l’Inter e infatti sarà lui il rinforzo in difesa per Simone Inzaghi: «La mancata possibilità di arrivare ad Akanji e Chalobah, che rimane al Chelsea nonostante Fofana. Per questa serie di incastri, l’Inter virerà su Acerbi. Domani è il giorno del sì definitivo e forse anche delle visite mediche, un’operazione che si chiuderà con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto».