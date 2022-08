Acerbi all’Inter: la pista al momento non accende. La situazione − Sky

Acerbi è stato proposto all’Inter ma la pista al momento non accende i dirigenti nerazzurri. Il giocatore della Lazio piace anche ad un altro club di Serie A

PISTA FREDDINA − L’Inter è a caccia di un difensore per coprire il buco lasciato da Andrea Ranocchia andato in direzione Monza. All’Inter è stato proposto Francesco Acerbi. Il suo agente Federico Pastorello è stato in settimana in sede Inter per discutere del difensore in esubero dalla Lazio. Secondo Daniele Miceli di Sport Mediaset, al momento si tratta però di una freddina per l’Inter. Sul giocatore, c’è da registrare anche l’interesse del Monza di Adriano Galliani.