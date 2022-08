Acerbi-Inter, no di Zhang! Inzaghi spiazzato: dirigenza al lavoro – TS

L’arrivo di Acerbi all’Inter è stato fermato dal presidente Zhang. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, Simone Inzaghi è rimasto spiazzato dalla decisione del patron nerazzurro: i dirigenti provano la mediazione

STOP – Sembrava tutto fatto, ma l’arrivo di Acerbi all’Inter ha subito uno stop, forse definitivo. Steven Zhang non ha dato il suo benestare per concludere l’operazione con la Lazio: secondo Tuttosport, per il presidente nerazzurro, sono troppi i 2,8 milioni lordi di ingaggio del difensore che avrebbero appesantito il monte ingaggi. Quanto accaduto, spiega il quotidiano, ha spiazzato Inzaghi che nelle ultime settimane si è speso, anche pubblicamente, nella richiesta di un rinforzo in difesa. La dirigenza proverà a mediare con il presidente, per capire se ci sono margini per riaprire una trattativa che sembrava chiusa.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino