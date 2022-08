Acerbi-Inter, il problema che ha portato allo stop: doppio pressing

Non è (almeno ancora) l’ok da parte di Zhang per l’arrivo di Francesco Acerbi all’Inter. La situazione in casa nerazzurra.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Alessandro Sugoni, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, nell’operazione Francesco Acerbi, stoppata da Zhang, il problema evidentemente è stato nell’ingaggio. Per non gravare nel monte ingaggi, in assenza di alcune uscite che la proprietà si aspettava, è stato deciso da parte della proprietà di non dare l’ok per andare avanti sul difensore italiano. Il club nerazzurro ha ancora in rosa anche dei ragazzi con Salcedo e Agoume che potrebbero uscire nelle ultime ore. Ci sarà di certo un pressing da parte sia dell’area tecnica che di Simone Inzaghi, a cui serve un vice Stefan de Vrij. Vedremo se in queste ultime ore riusciranno a far cambiare idea alla proprietà o se ci sarà qualche uscita che possa sbloccare il discorso Acerbi. Però, stando così le cose, non c’è l’ok.

Fonte: Sky Sport