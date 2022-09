Acerbi-Inter, è fatta: arriva la firma, manca un’ultima cosa – Sky

Prosegue l’Acerbi-day in casa Inter. La trattativa per il difensore della Lazio è sempre più in dirittura d’arrivo. Come confermato da Sky Sport, è arrivata la firma sul contratto.

NUOVO GIOCATORE – Visite mediche, arrivo in sede e ora firma del contratto. Francesco Acerbi è un nuovo giocatore dell’Inter. Il tutto a poche ore dal termine della finestra estiva di calciomercato, permettendo così a Simone Inzaghi di poter contare su un altro difensore centrale. Ora manca soltanto l’ultimo step, ovvero l’annuncio ufficiale.