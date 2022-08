Acerbi, l’Inter fa le sue riflessioni: da non scartare un’altra ipotesi − Sky

Acerbi è finito nel mirino dell’Inter che può chiudere subito. I nerazzurri però stanno valutando anche altri profili. Segnale di come non ci sia così tanta fretta

VALUTAZIONE − In casa Inter, continua la ricerca sul nuovo centrale difensivo. Simone Inzaghi ne ha bisogno ma l’Inter sta valutando. Per i dirigenti nerazzurri, come riporta Gianluca Di Marzio su Calciomercato l’originale, è stata un’ultima giornata di riflessioni. Chiudere per Francesco Acerbi oppure aspettare l’apertura del Chelsea per Trevoh Chalobah. Segnale di come l’Inter non ha fretta e sta valutando bene tutte le soluzioni possibili.