Acerbi, Inter e Lazio discutono di questi dettagli. Inzaghi sarà accontentato

Inter e Lazio starebbero discutendo di questi dettagli per arrivare a un accordo per il trasferimento di Francesco Acerbi al cl8b nerazzurro.

SITUAZIONE – Queste le parole di Alessandro Sugoni, negli studi di Sky Sport 24, sulla trattativa tra Inter e Lazio per il trasferimento di Francesco Acerbi al club nerazzurro. «La Lazio ha aperto al prestito con diritto di riscatto, e non obbligo. Quindi la formula che avrebbe voluto l’Inter. Se ne sta occupando direttamente il presidente Lotito. Bisogna solo accordarsi adesso sul tipo di prestito, cioè se oneroso o meno, e sugli stipendi di luglio e agosto, che la Lazio vorrebbe evitare pagare per dare il via libera al trasferimento. Quindi non è escluso che si possano far coincidere le due cose, però insomma quando si arriva a discutere di questi dettagli significa che ci siamo. Inzaghi presto verrà accontentato e quindi l’Inter nella rosa sarà praticamente definita».