Acerbi-Inter, due operazioni possono sbloccarlo! Il piano – SI

Acerbi all’Inter ha subito una pesante frenata nella giornata di oggi per volontà del presidente Zhang (vedi articolo). Tuttavia, secondo Sportitalia, c’è un incastro che può portare a termine l’operazione entro le 20 di giovedì.

LIBERARE SLOT – Per permettere di prendere Francesco Acerbi il presidente Steven Zhang chiede di non aumentare il monte ingaggi dell’Inter. Motivo per cui, stando al giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, c’è una doppia cessione possibile in tempi brevi: quella di Lucien Agoumé ed Eddie Salcedo. Se entrambi dovessero andare via, in prestito con stipendio totalmente pagato dal club acquirente, Acerbi ritroverebbe Simone Inzaghi in tempi brevi. Agoumé aveva una richiesta della Cremonese non andata a buon fine, può tornare in Ligue 1. Per Salcedo, invece, trattativa aperta con lo Standard Liegi. Saranno quindi ore frenetiche in casa Inter per le cessioni che “liberano” l’arrivo di Acerbi.