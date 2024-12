Acerbi inguaia l’Inter, senza garanzie si va di mercato: il nome – TS

Francesco Acerbi salterà pure la partita tra Lazio e Inter, in programma lunedì sera all’Olimpico. Il difensore, quasi 37enne, non gioca da fine novembre. Se non dovesse dare garanzie nelle prossime settimane, l’Inter potrebbe intervenire sul mercato.

FORFAIT -Niente da fare per Acerbi, che dopo aver dato forfait a Firenze (spezzone di partita), col Parma e a Leverkusen, farà lo stesso anche contro la sua ex Lazio lunedì sera in campionato. A confermarlo anche Simone Inzaghi nel post partita di martedì sera in Champions League. Per Acerbi si tratta del secondo guai muscolare di questa prima parte di stagione. Infatti, dopo essersi fermato contro la Roma il 20 ottobre, si è ripetuto contro il Verona. L’ultima partita completata dal quasi 37enne risale al 10 novembre contro il Napoli, mentre in Champions League ha giocato solo una gara da titolare, contro il Manchester City alla prima giornata. Insomma, finora l’esperto centrale ha dato pochissime garanzie. E se non dovesse dare ancora, nelle prossime settimane l’Inter potrebbe intervenire sul mercato.

Bijol il dopo Acerbi: l’Inter potrebbe muoversi già a gennaio

IN AGGUATO – Il nome per cercare eventuale di tappare quel buco difensivo è quello di Jaka Bijol. Il centrale dell’Udinese, rispetto a Marco Di Cesare, giudicato ancora acerbo da Dario Baccin, conosce la Serie A e anche il modulo a tre. Inoltre, da gennaio l’Udinese potrà avere a disposizione Oumar Solet, il ragazzo arrivato a zero dal Salisburgo proprio per prendere il posto dello sloveno, una volta partita. Anziché lasciare in estate, scrive Tuttosport, non è da escludere un addio a gennaio. L’Inter è in agguato.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino