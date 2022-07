Acerbi in uscita dalla Lazio, Inter ci pensa. Lotito: «Vi spiego la situazione»

Acerbi è tra rosa di nomi accostati all’Inter, sempre alla ricerca di un difensore che dovrebbe andare a rimpiazzare il posto lasciato vuoto da Ranocchia. Dopo l’esclusione dai convocati per il ritiro della Lazio in Germani (vedi articolo), il presidente biancoceleste Lotito fa il punto su giocatore all’uscita dalla sede della FIGC

NO QUESTIONI – Francesco Acerbi si allena da solo a Formello mentre il resto della squadra si trova in ritiro in Germania. Il difensore è finito nel mirino dell’Inter, alla ricerca di un colpo low cost che vada a rimpiazzare l’uscita di Andrea Ranocchia, andato al Monza. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, fa chiarezza sulla situazione del giocatore: «Non c’è una questione Acerbi, è un ragazzo perbene, serio e affidabile. Sono scelte tecniche alle quali bisogna trovare una soluzione. Io non penso sia in contrasto con l’ambiente, tutt’altro».