Acerbi favorito, all’Inter in condizioni favorevoli! Chiusura a breve − Sky

Acerbi rimane in pole su Chalobah. L’Inter vorrebbe prendere il quarto centrale di difesa solo a condizioni favorevoli. Il giocatore della Lazio rientra in questi parametri

CONDIZIONI FAVOREVOLI − Alessandro Sugoni ritiene Acerbi favorito per il ruolo di prossimo centrale nerazzurro: «L’Inter ha bloccato Francesco Acerbi e probabilmente ad inizio settimana andrà a stringere su di lui se non dovessero cambiare le cose su Trevoh Chalobah. L’Inter lo vorrebbe a condizioni favorevoli. Acerbi si può prendere a queste condizioni, ovvero in prestito gratuito con diritto di riscatto. Il centrale della Lazio rimane sicuramente il favorito». L’esperto di mercato ha parlato dagli studi di Sky Sport 24.