Acerbi e de Vrij, volontà comune sul futuro. Ma l’Inter può rivoluzionare – SI

Acerbi e de Vrij hanno destini comuni, nel senso che uno è in prestito con diritto di riscatto e l’altro è in scadenza di contratto. L’Inter, stando a Sportitalia, non è così sicuro che voglia confermarli.

SCELTA DA FARE – Per Francesco Acerbi l’Inter deve scegliere se esercitare il diritto di riscatto dalla Lazio, fissato a quattro milioni di euro. Cifra che si vorrebbe ridurre, ma bisogna capire se Claudio Lotito sarà d’accordo. Stefan de Vrij è invece in scadenza e si discute per prolungare il contratto in vigore sino al prossimo 30 giugno. Come riporta Sportitalia, entrambi vorrebbero rimanere anche oltre questa stagione. Non è però scontato che l’Inter voglia fare altrettanto. Non si esclude una rivoluzione totale, che includerebbe anche altre situazioni (vedi articolo). E nel caso le posizioni di Acerbi e de Vrij sarebbero da rivedere.