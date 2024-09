Acerbi o de Vrij, ne resterà solo uno: Oaktree farà un taglio – TS

Come gli highlander, ne resterà solo uno. Acerbi e de Vrij lotteranno per un posto da qui alla fine dell’anno. L’Inter si prepara a ringiovanire la difesa. Oaktree è stato chiaro.

COMPETIZIONE – O Francesco Acerbi o Stefan de Vrij, ne resterà solo uno. O meglio, resterà solamente un contratto. Ma di chi? Sarà questo uno dei dilemmi che la dirigenza dell’Inter, supportata da Oaktree, dovrà risolvere alla fine della stagione. Sia l’italiano che l’olandese hanno contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e, come sottolinea Tuttosport, la carta d’identità non parla al loro favore. L’idea del club è quella di ringiovanire la propria difesa e già qualche nome sta circolando. Acerbi la prossima estate avrà 37 anni, 33 invece de Vrij. Il primo, nonostante sia più in là con l’età, ha tra le sue carte quella di essere titolare e italiano. Inoltre, anche in questa stagione si sta dimostrando un grande difensore, basti pensare a quello che ha fatto una decina di giorni fa, annullando sua maestà Erling Braut Haaland (12 anni meno di lui).

Acerbi o de Vrij: olandese più giovane ma l’italiano prende meno

PIÙ GIOVANE – Dall’altro lato, de Vrij ha quattro anni in meno (elemento sicuramente non da poco) e con Inzaghi, nonostante parta dietro nelle gerarchie, ha dimostrato sicurezza dando garanzie al reparto e alla squadra. Non è da escludere, però, che l’olandese possa scegliere via alternative al rinnovo di contratto. D’altronde, a 33 anni potrà ancora dire la sua anche altrove. Insomma, se ne riparlerà nel 2025. Per quanto riguarda la situazione ingaggio, Acerbi prende meno di de Vrij.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati