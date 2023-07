Acerbi e de Vrij il primo passo: per la difesa dell’Inter attesi altri due annunci

Acerbi e de Vrij sono diventati i due annunci del weekend da poco concluso per l’Inter. Non saranno però gli unici, perché per completare il reparto si è solo a metà con i comunicati ufficiali.

RESTYLING PARZIALE – I cambi in difesa dell’Inter sono cominciati con… le conferme. Il riscatto dalla Lazio di Francesco Acerbi, ufficiale da venerdì, e il rinnovo di contratto di Stefan de Vrij, annunciato sabato. Poi, come operazioni minori, c’è anche il prestito di Zinho Vanheusden allo Standard Liegi. Ora si attendono gli ultimi due tasselli. Il primo è quello di più immediato, con Yann Bisseck atterrato poche ore fa a Milano e atteso nel martedì appena cominciato dalle visite mediche. Che svolgera assieme all’altro nuovo acquisto, il rientrante Raffaele Di Gennaro passato nel pomeriggio in sede per gli ultimi dettagli. Poi per l’Inter – oltre alle altre trattative in entrata e in uscita – sarà la volta di trovare l’ultimo difensore, ossia il tanto atteso sostituto di Milan Skriniar. Che doveva essere César Azpilicueta, poi però andato all’Atlético Madrid. Al momento l’Inter non è in chiusura con nessun profilo, Merih Demiral su tutti, ma si attende anche questo annuncio fra i tanti di un mercato che entra nel vivo.