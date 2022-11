Acerbi convince l’Inter, ma riscatto dalla Lazio in bilico: la situazione – CdS

Acerbi ieri ha giocato titolare in Austria-Italia 2-0 (vedi articolo), ora farà ritorno all’Inter. Il difensore è in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio: il Corriere dello Sport analizza la sua posizione in chiave mercato.

IN DUBBIO – Francesco Acerbi è arrivato l’ultimo giorno di mercato dalla Lazio. L’Inter l’ha acquistato in prestito con diritto di riscatto, fissato a quattro milioni di euro, con un triennale da 2.6 milioni. Cifre che, indica il Corriere dello Sport, ne mettono in dubbio la conferma per la prossima stagione. Questo nonostante Acerbi abbia cominciato bene la sua esperienza all’Inter, risultando spesso preferito per scelta a Stefan de Vrij. L’età (farà trentacinque anni il 10 febbraio) e il costo tra cartellino e ingaggio sono gli ostacoli per la sua permanenza. Il quotidiano romano scrive che serviranno sacrifici per trattenere Acerbi oltre questa stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno