Acerbi congelato, l’Inter ha chiesto tempo: 2 piste vive! A quando la scelta

Acerbi e l’Inter, tutto fatto ma il club nerazzurro ha chiesto tempo prima di chiudere definitivamente. Sono altre due le piste sondate. Ecco quando arriverà la decisione finale

CONGELATO − Claudio Raimondi su Champions Live fa il punto sulla situazione Acerbi: «Oggi giornata importante perché Federico Pastorello, agente del giocatore, è stato in sede all’Inter. Non ci sono passi avanti, Acerbi è stato congelato. Sta lì, l’accordo è stato raggiunto anche nei dettagli ma l’Inter ha chiesto tempo fino a venerdì per decidere. Vuole capire altre piste come Trevoh Chalobah e Manuel Akanji. La decisione arriverà tra venerdì e sabato».