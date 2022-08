Acerbi come Akanji: Sarri e Terzic giocano ‘a favore’ dell’Inter: ora la scelta

Acerbi e Akanji si trovano sulla stessa barca. Entrambi fuori rosa e nel mirino dell’Inter per il dopo Andrea Ranocchia. Sia Sarri alla Lazio che Terzic al Borussia Dortmund ‘aiutano’

UNA SCELTA − Inter, adesso tocca a te! Sul piatto per il dopo Ranocchia la lista si è ridotta a due soli nomi: Manuel Akanji e Francesco Acerbi. Simone Inzaghi richiede un difensore, avendolo ribadito sia alla vigilia che nel post di Lecce-Inter. Akanji e Acerbi sono ormai fuori rosa rispettivamente alla Lazio e al Borussia Dortmund. Il primo è stato escluso dai convocati di Lazio-Bologna, gara vinta dai biancocelesti in rimonta (vedi articolo); il secondo dal tecnico Terzic per Friburgo-Borussia Dortmund. Anche in questo caso, vittoria dei giallo-neri per 1-3 in rimonta. Ora sta ai nerazzurri scegliere il difensore. Dei due, colui che costa meno è il centrale italiano che ha contratto in scadenza nel 2025 ma costo di cartellino pari a 4-5 milioni di euro. Notevolmente più elevato il prezzo dello svizzero (25 milioni) ma con deadline sul contratto al 30 giugno 2023. Il budget dell’Inter, come ormai risaputo, è abbastanza limitato. Acerbi è l’opzione low cost (34 anni); Akanji più futuribile (27 anni) anche considerando il futuro della difesa nerazzurra. Skriniar in bilico e Stefan de Vrij in scadenza il prossimo anno.