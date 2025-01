Acerbi e Buchanan possono accendere il mercato dell’Inter – CdS

Acerbi e Buchanan, in questa stagione, hanno in comune una cosa: quella di giocare poco all’Inter. Uno per i suoi guai fisici, l’altro perché chiuso da Dumfries e Dimarco. E il mercato rimane ancora aperto. Il Corriere dello Sport predica attenzione.

SITUAZIONE – A distanza di due mesi e mezzo dalla sua ultima presenza in campo (Verona-Inter), Francesco Acerbi rimane un mistero. Il giocatore si era rivisto in panchina contro il Bologna, mercoledì sera nel recupero della diciannovesima giornata di Serie A, e anche domenica nella vittoria dell’Inter sull’Empoli. Ma in questi giorni ha lavorato tanto a parte per recuperare al meglio dall’infortunio e gestire quei muscoli, vero che compirà 37 anni a febbraio, diventati improvvisamente fragili. Tutto ciò preoccupa un po’ l’Inter, che ha deciso di guardarsi un po’ attorno magari alla ricerca di una soluzione low cost da piazzare in questo finale di calciomercato. Ma per raccogliere qualsiasi opportunità/occasione, servono dei quattrini.

Da Acerbi a Buchanan, l’Inter valuta il da farsi: mercato aperto

PROPOSTA – Quattrini che potrebbero anche arrivare da Tajon Buchanan. Il canadese vorrebbe giocare di più e nei prossimi giorni, la dirigenza dell’Inter incontrerà proprio il canadese per parlare del suo futuro. A tal proposito, nelle ultime ore si è mossa una squadra medio-bassa della Serie A, che ha anche avanzato una proposta all’Inter. Il mercato è ancora aperto, almeno fino al 3 febbraio, e occhio che potrebbe accendersi pure per la Beneamata.