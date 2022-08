Acerbi si avvicina all’Inter: apertura Lotito con Pastorello, i tempi – Sky

Acerbi si avvicina all’Inter, complice un incontro fra il presidente della Lazio Lotito e il suo agente Pastorello. Dopo le notizie di giornata Di Marzio fa il punto in collegamento da Bari per Calciomercato – L’Originale su Sky Sport: ecco le sue parole.

GLI SVILUPPI – Gianluca Di Marzio aggiunge qualcosa dopo una giornata di tante notizie sul fronte mercato: «Oggi è stata una giornata importante per l’Inter, che ha tolto Milan Skriniar dal mercato nonostante un nuovo blitz del PSG. A prescindere dall’offerta, che era sempre cinquanta milioni, l’ha tolto dal mercato. Si avvicina a Francesco Acerbi: c’è stato un incontro tra Federico Pastorello e Claudio Lotito per un’apertura sul prestito con diritto di riscatto. Questo potrebbe far sviluppare la trattativa Acerbi nei prossimi giorni».