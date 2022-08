Acerbi aspetta l’Inter come Inzaghi, ma si cercano le condizioni migliori – SI

Acerbi è in uscita dalla Lazio e l’Inter resta la principale possibile destinazione, complice il pressing di Inzaghi. Pedullà, su Sportitalia Mercato, frena leggermente parlando di attesa necessaria.

TRASFERIMENTO DA ULTIMI GIORNI – Alfredo Pedullà ritiene che sia necessario aspettare ancora qualche giorno: «Non era oggi. Venerdì si gioca Lazio-Inter, è normale pensare una cosa: che Francesco Acerbi veda l’ora non c’è bisogno che lo dica io, ma deve ancora aspettare. Lui ha scelto Simone Inzaghi, che ha scelto Acerbi. Non entro nel discorso delle mensilità ma l’Inter vuole valutare quei tre nomi (Manuel Akanji e Trevoh Chalobah gli altri, ndr). Il fatto che parli con Federico Pastorello non sposta né aggiunge, bisognerebbe spiegare una cosa: Acerbi ha un contratto fino al 2025, quando compirà trentasette anni. Complimenti a lui e a chi gliel’ha fatto, ma quando hai tre anni di contratto su cinque è normale che l’Inter voglia strappare le condizioni migliori. Il problema è del giocatore e di chi lo assiste, ma l’Inter sceglierà con calma avendo sventato il pericolo principale relativo a Milan Skriniar».